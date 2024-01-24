8 машин за 100 млн. В Омске планируют закупить грейдеры для уборки дорог

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Управление дорожного хозяйства и благоустройства планирует закупить для уборки омских дорог 8 автогрейдеров. Соответствующие заявки размещены на сайте государственных закупок. Общая сумма контрактов составляет почти 100 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 1 февраля. Итоги аукциона подведут 5 февраля.
Максимальная цена одного грейдера не должна превышать 12,5 млн рублей. В обязательную комплектацию машин входит спутниковая навигационная система ГЛОНАСС.
«Сроки поставки товара — единовременно в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в сопроводительной документации.
Ранее в УДХБ рассказали о нехватке рабочих рук для уборки городских улиц от снега и о технике, нуждающейся в ремонте: