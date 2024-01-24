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8 машин за 100 млн. В Омске планируют закупить грейдеры для уборки дорог

24 января 2024, 08:58
Фото: Город55
Иллюстрация

Для уборки омских дорог планируют закупить 8 грейдеров на 100 млн рублей

Машины должны быть оборудованы спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства планирует закупить для уборки омских дорог 8 автогрейдеров. Соответствующие заявки размещены на сайте государственных закупок. Общая сумма контрактов составляет почти 100 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 1 февраля. Итоги аукциона подведут 5 февраля.

Максимальная цена одного грейдера не должна превышать 12,5 млн рублей. В обязательную комплектацию машин входит спутниковая навигационная система ГЛОНАСС.

«Сроки поставки товара — единовременно в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в сопроводительной документации.

Ранее в УДХБ рассказали о нехватке рабочих рук для уборки городских улиц от снега и о технике, нуждающейся в ремонте:

Город завален снегом. Какие проблемы мешают омскому УДХБ убирать улицы
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#Снег#Ремонт#Омск#Благоустройство#Контракт#Евгений Игишев#Омские дороги#Государственные закупки
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