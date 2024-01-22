Семь человек погибли во время пожаров в Омской области за одну неделю

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Как отметили в Следкоме, почти все возгорания произошли в жилых домах. Основной причиной пожара стало нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей, электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем.
В ведомстве еще раз напомнили о том, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности:
Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, то необходимо позвонить по телефону службы спасения «112» либо:
Ранее редакция Города55 писала о том, что в Омской области сотрудники МЧС при тушении огня нашли тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего брата супруги. Эксперты считают, что возгорание могло произойти из-за неисправности цельнометаллической печи.