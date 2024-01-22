Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Пожар

Семь человек погибли во время пожаров в Омской области за одну неделю

22 января 2024, 04:14
Фото: 1MI
Пожар

В Омской области за неделю огонь унес жизни семи человек

Следователи проводят доследственные проверки по факту гибели людей во время пожаров, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как отметили в Следкоме, почти все возгорания произошли в жилых домах. Основной причиной пожара стало нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей, электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве еще раз напомнили о том, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности:

  • Не оставлять без присмотра включенные в розетку бытовые электрические приборы;
  • Не перегружать электросеть, включая в нее сразу несколько приборов;
  • Запрещается топить печь, у которой есть трещины в дверце;
  • Растапливать печи горючими жидкостями;
  • При эксплуатации электроприборов запрещено включать их в розетку, если повреждения шнур.

Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, то необходимо позвонить по телефону службы спасения «112» либо:

  • служба пожарной охраны — 101;
  • служба полиции — 102;
  • служба скорой медицинской помощи — 103;
  • служба газовой сети — 104.

Ранее редакция Города55 писала о том, что в Омской области сотрудники МЧС при тушении огня нашли тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего брата супруги. Эксперты считают, что возгорание могло произойти из-за неисправности цельнометаллической печи.

Неисправная печь. Пожилая семья погибла при ночном пожаре в Омской области
Узнать подробнее
#Происшествия#Пожары#МЧС#Жилые дома#Трагедия#Правила безопасности#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
Вчера, 10:43
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Сегодня, 06:18
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
Сегодня, 04:21
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
Сегодня, 04:26
Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло
Сегодня, 04:49
Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Вчера, 04:34