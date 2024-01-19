Спасли взрослых и детей. В Омске при пожаре эвакуировали жильцов дома на 20 лет РККА

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Сегодня днем, 19 января, в Центральном округе произошел крупный пожар. Обошлось без пострадавших. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 15:08.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, возгорание случилось в жилой двухэтажке по улице 20 лет РККА, 21. Очаг образовался в одной из квартир на первом этаже. Предварительная площадь пожара составляет 150 кв м.
На место выехали 30 сотрудников МЧС, задействовано семь спецмашин. Было эвакуировано 20 жильцов, а семь человек, включая двух детей, спасли пожарные. Точная причина пожара станет известно позже.
Туда же прибыл исполняющий обязанности заместителя прокурора Центрального округа Юрий Тюнев. Он координирует действия спецслужб и правоохранительных органов. Прокуратура будет следить за проведением экспертиз по установлению причины возгорания.
Жильцам дома хотят предложить временное размещение, соответствующий вопрос еще решается.