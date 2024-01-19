Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Омске из-за крупного пожара эвакуировали жильцов дома на 20 лет РККА

Спасли взрослых и детей. В Омске при пожаре эвакуировали жильцов дома на 20 лет РККА

19 января 2024, 12:36
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске из-за крупного пожара эвакуировали жильцов дома на 20 лет РККА

Точная причина возгорания будет установлена позднее, прокуратура следит за ходом работ.

Сегодня днем, 19 января, в Центральном округе произошел крупный пожар. Обошлось без пострадавших. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 15:08.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, возгорание случилось в жилой двухэтажке по улице 20 лет РККА, 21. Очаг образовался в одной из квартир на первом этаже. Предварительная площадь пожара составляет 150 кв м.

На место выехали 30 сотрудников МЧС, задействовано семь спецмашин. Было эвакуировано 20 жильцов, а семь человек, включая двух детей, спасли пожарные. Точная причина пожара станет известно позже.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Туда же прибыл исполняющий обязанности заместителя прокурора Центрального округа Юрий Тюнев. Он координирует действия спецслужб и правоохранительных органов. Прокуратура будет следить за проведением экспертиз по установлению причины возгорания.

Жильцам дома хотят предложить временное размещение, соответствующий вопрос еще решается.

Неисправная печь. Пожилая семья погибла при ночном пожаре в Омской области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Многоэтажка#Возгорание#Алина Ясинская
Подпишитесь
Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город
Сегодня, 08:33
Семейное дело. В Омской области глава поселка отдал «мусорный» контракт своему дяде
Сегодня, 03:51
Без конкурентов. Скандальный «Арт Ремстрой» построит ливневку на Левобережье Омска
Сегодня, 04:24
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
Сегодня, 05:30
Все решаемо. В Омске из-за дефицита водителей на работу будут звать больше женщин
Сегодня, 06:19
Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом
Сегодня, 04:59