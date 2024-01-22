«Машины улетают в кювет». Омичи обратились к Хоценко с жалобой на опасную дорогу

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». Местные рассказали, что дорога, соединяющая два населенных пункта — поселок Загородный и село Андреевка — находится в опасном состоянии: проезжая часть не чистится от снега, что провоцирует множественные аварии на этом участке.