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Омичи обратились к Хоценко с просьбой привести в порядок опасную дорогу

«Машины улетают в кювет». Омичи обратились к Хоценко с жалобой на опасную дорогу

22 января 2024, 08:40
Фото: 1MI

Омичи обратились к Хоценко с просьбой привести в порядок опасную дорогу

Виной всему обилие снега и гололеда, которые провоцируют аварии на проезжей части.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». Местные рассказали, что дорога, соединяющая два населенных пункта — поселок Загородный и село Андреевка — находится в опасном состоянии: проезжая часть не чистится от снега, что провоцирует множественные аварии на этом участке.

«Уважаемый губернатор, это уже крик души, примите меры пожалуйста. Ну сколько мы можем рисковать своими жизнями и жизнями наших детей? Дорога от поселка Загородного до села Андреевка, участок никто толком не чистит, машины улетают в кювет, на дороге колея, гололед, страдают люди», — написал автор поста.
Фото: Скриншот паблика "Омск онлайн"

На ситуацию отреагировали в городской администрации, отметив, что участок был очищен совсем недавно и никакой опасности представлять не может.

«Здравствуйте. В минувшие сутки проводилась противогололедная обработка дороги. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения», — ответили в мэрии.

Напомним, что недавно омичам рассказали о компаниях, недобросовестно убирающих снег в городе. Так, в их число вошли УК «Центроград», «Солнечный город» и «Омсклидер». Основные факторы, из-за которых происходят недоработки — нехватка кадров и припаркованные машины омичей.

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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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