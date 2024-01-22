«Машины улетают в кювет». Омичи обратились к Хоценко с жалобой на опасную дорогу

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». Местные рассказали, что дорога, соединяющая два населенных пункта — поселок Загородный и село Андреевка — находится в опасном состоянии: проезжая часть не чистится от снега, что провоцирует множественные аварии на этом участке.
«Уважаемый губернатор, это уже крик души, примите меры пожалуйста. Ну сколько мы можем рисковать своими жизнями и жизнями наших детей? Дорога от поселка Загородного до села Андреевка, участок никто толком не чистит, машины улетают в кювет, на дороге колея, гололед, страдают люди», — написал автор поста.
На ситуацию отреагировали в городской администрации, отметив, что участок был очищен совсем недавно и никакой опасности представлять не может.
«Здравствуйте. В минувшие сутки проводилась противогололедная обработка дороги. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения», — ответили в мэрии.
Напомним, что недавно омичам рассказали о компаниях, недобросовестно убирающих снег в городе. Так, в их число вошли УК «Центроград», «Солнечный город» и «Омсклидер». Основные факторы, из-за которых происходят недоработки — нехватка кадров и припаркованные машины омичей.