Проще выплатить штраф. В Омске назвали компании, которые плохо убирают снег

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
17 января в Омске состоялась пресс-конференция, посвященная зимнему содержанию города. Во время встречи директор депконтроля Алексей Задорожный обозначил компании, которые хуже всего справляются с уборкой снега на подведомственных территориях.
В списке нарушителей оказались управляющие компании «Центроград», «Солнечный город», «Омсклидер». Проблемы периодически также возникают у компании «Тюкалиночка» и ТК «Фестиваль».
Задорожный отметил, к проверкам хозяйствующих субъектов департамент вернулся только летом 2023 года после принятия послаблений для муниципального контроля в сфере благоустройства. В настоящий момент на исполнении у депконтроля находится около 230 предписаний, часть из них с прошлого года. Только в 2024 году сотрудники ведомства выдали уже 54 предписания. По неисполненным составляют протоколы об административных правонарушениях, которые направляют в суд для рассмотрения. После этого должностным лицам могут назначить штраф на сумму до 6 тысяч рублей, а юрлицам — до 20 тысяч.
«Штрафы небольшие. Мы это прекрасно понимаем. С коллегами из других городов обсуждаем проблему и сходимся во мнении, что зачастую юридическим лицам проще выплатить штраф, чем нанимать дворника, технику для уборки и вывоза снега», — сообщил Алексей Задорожный.
Проблемы, с которыми сталкиваются УК при уборке снега, обозначил директор ООО ЖКО «Московка» Андрей Никитин. Среди них — кадровый дефицит и припаркованные во дворах машины, которые омичи не торопятся убирать во время назначенных работ по уборке снега.
«У УК нет возможности очистить 120 домов. Два часа надо на очистку дворов от машин, посыпали пескосолью, сразу посыпались жалобы на грязь. Но основная проблема с кадровым составом. За неделю-полторы приведем в порядок территории, но до асфальта не прочистим», — уточнил Никитин.
Напомним, ранее Галина Зурнаджан рассказала, что городскому УДХБ не хватает почти 1000 работников для уборки улиц от снега.