Проще выплатить штраф. В Омске назвали компании, которые плохо убирают снег

Задорожный отметил, к проверкам хозяйствующих субъектов департамент вернулся только летом 2023 года после принятия послаблений для муниципального контроля в сфере благоустройства. В настоящий момент на исполнении у депконтроля находится около 230 предписаний, часть из них с прошлого года. Только в 2024 году сотрудники ведомства выдали уже 54 предписания. По неисполненным составляют протоколы об административных правонарушениях, которые направляют в суд для рассмотрения. После этого должностным лицам могут назначить штраф на сумму до 6 тысяч рублей, а юрлицам — до 20 тысяч.