Грустные вести. Ушедшую из дома омскую пенсионерку нашли погибшей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Сообщение о пропаже пенсионерки на официальной странице Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Омской области опубликовали сразу после исчезновения, 17 января. Подробности поисков и обстоятельства смерти не сообщаются.
«Любовь Юрьевна найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким» — говорится в сообщении поискового отряда.
Напомним, сегодня появилась информация об еще одном пропавшем человеке: сотрудники полиции разыскивают Магомеда Магомедова — о его исчезновении заявил отец.