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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

73-летняя пенсионерка, ушедшая из дома в Омске, найдена мертвой

Грустные вести. Ушедшую из дома омскую пенсионерку нашли погибшей

21 января 2024, 12:06
Фото: 1MI

73-летняя пенсионерка, ушедшая из дома в Омске, найдена мертвой

Поиски 73-летней пенсионерки, ушедшей из дома 4 дня назад, закончились трагически — женщину нашли погибшей.

Сообщение о пропаже пенсионерки на официальной странице Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Омской области опубликовали сразу после исчезновения, 17 января. Подробности поисков и обстоятельства смерти не сообщаются.

«Любовь Юрьевна найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким» — говорится в сообщении поискового отряда.

Напомним, сегодня появилась информация об еще одном пропавшем человеке: сотрудники полиции разыскивают Магомеда Магомедова — о его исчезновении заявил отец.

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#Происшествия#Омск#Смерть#Пенсионерка#Поиски#Новости#Трагедия#Пропажа#Илья Скобин#ЛизаАлерт
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