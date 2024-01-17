Неисправная печь. Пожилая семья погибла при ночном пожаре в Омской области

Как сообщают в СУ СК РФ по Омской области, пожар произошел в частном доме по улице 1 Мая. Сотрудники МЧС при тушении огня нашли тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего брата супруги. Эксперты считают, что возгорание могло произойти из-за неисправности цельнометаллической печи. Не так давно ее поставил один из погибших мужчин, заменив старую. Печь находилась в пристройке к дому.