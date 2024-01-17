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Пожилые супруги и их родственник погибли при ночном пожаре в Омской области

Неисправная печь. Пожилая семья погибла при ночном пожаре в Омской области

17 января 2024, 06:01
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Пожилые супруги и их родственник погибли при ночном пожаре в Омской области

Тела были обнаружены сотрудниками МЧС при тушении пожара.

В Омской области возбудили уголовное дело по факту пожара, который случился в ночь с 16 на 17 января в рабочем поселке Крутинка. Следователи заметили в этой истории признаки преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщают в СУ СК РФ по Омской области, пожар произошел в частном доме по улице 1 Мая. Сотрудники МЧС при тушении огня нашли тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего брата супруги. Эксперты считают, что возгорание могло произойти из-за неисправности цельнометаллической печи. Не так давно ее поставил один из погибших мужчин, заменив старую. Печь находилась в пристройке к дому.

«Данные граждане к административной ответственности не привлекались, на учетах в ОМВД России по Крутинскому району не состояли, спиртным не злоупотребляли, характеризовались с положительной стороны», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Точная причина пожара станет известна позже, как и причина смерти семейства. На месте работает прокурор Крутинского района Валерий Лабзов. Сотрудники ведомства контролируют ход расследования уголовного дела.

Ранее Город55 писал о крупном возгорании, которое случилось в Большереченском районе. Там огонь оставил без дома сразу 12 человек. Обошлось без жертв.

Чудом не пострадали. В Омской области страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи
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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Уголовное дело#Несчастный случай#Смерть#Новости#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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