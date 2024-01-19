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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

иллюстрация

Будет или нет? Омичи все еще могут купить билеты на отмененный концерт Лолиты

19 января 2024, 11:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи все еще могут купить билеты на отмененный концерт Лолиты

Организаторы выступления заявили, что мероприятие состоится, тогда как в минкульте говорят об обратном.

В марте был запланирован концерт Лолиты (16+) в Омске. Казачье сообщество выступило против, что региональный минкульт счел обоснованным. Представители министерства заявляли, что мероприятие отменили, однако билеты до сих пор продают.

Так, продажа продолжается на сайтах «Яндекс.Афиша» и «Касса.ру». При этом на втором ресурсе билетов с конца января стало больше. В агентстве «Артисты и Звезды», которое организует концерт, утверждают, что об отмене не идет речи.

«В данный момент никакой информации о переносе и отмене мероприятия нет, поэтому концерт состоится в назначенное время в назначенном месте», — приводит комментарий NGS55.RU.

Одновременно с этим омичи начали сдавать ранее купленные билеты. Город55 обратился в министерство культуры, где сказали противоположное. В пресс-службе уверенно сообщили, что выступления Лолиты в омской филармонии не будет.

Напомним, что омские атаманы публично обратились к министру культуры Омской области Юрию Трофимову и потребовали отменить концерт. По их мнению, его проведение недопустимо, так как Лолита участвовала в «голой» вечеринке.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Концерт#Отмена концерта#Алина Ясинская
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