Будет или нет? Омичи все еще могут купить билеты на отмененный концерт Лолиты

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В марте был запланирован концерт Лолиты (16+) в Омске. Казачье сообщество выступило против, что региональный минкульт счел обоснованным. Представители министерства заявляли, что мероприятие отменили, однако билеты до сих пор продают.
Так, продажа продолжается на сайтах «Яндекс.Афиша» и «Касса.ру». При этом на втором ресурсе билетов с конца января стало больше. В агентстве «Артисты и Звезды», которое организует концерт, утверждают, что об отмене не идет речи.
«В данный момент никакой информации о переносе и отмене мероприятия нет, поэтому концерт состоится в назначенное время в назначенном месте», — приводит комментарий NGS55.RU.
Одновременно с этим омичи начали сдавать ранее купленные билеты. Город55 обратился в министерство культуры, где сказали противоположное. В пресс-службе уверенно сообщили, что выступления Лолиты в омской филармонии не будет.
Напомним, что омские атаманы публично обратились к министру культуры Омской области Юрию Трофимову и потребовали отменить концерт. По их мнению, его проведение недопустимо, так как Лолита участвовала в «голой» вечеринке.