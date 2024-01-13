Лолита высказалась об отмене своего концерта в Омске

Об отмене концерта звезды сообщили вчера в региональном министерстве культуры. Он должен был состояться 27 марта в концертном зале омской филармонии. Ситуацию прокомментировала и сама Лолита Милявская. По ее словам, такой исход сказывается, в первую очередь, не на ней, а на сотрудниках и организаторах мероприятия.