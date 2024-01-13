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Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Омске

Лолита высказалась об отмене своего концерта в Омске

13 января 2024, 05:34
Фото: 1MI

Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Омске

По словам исполнительницы, в этой ситуации она переживает не за себя, а за сотрудников и организаторов, которые потеряют прибыль.

Об отмене концерта звезды сообщили вчера в региональном министерстве культуры. Он должен был состояться 27 марта в концертном зале омской филармонии. Ситуацию прокомментировала и сама Лолита Милявская. По ее словам, такой исход сказывается, в первую очередь, не на ней, а на сотрудниках и организаторах мероприятия.

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило 2 года ковида без работы», — передает слова исполнительницы «СуперОмск».

Напомним, что незадолго до этого, 11 января, омский Совет атаманов направил письмо министру культуры региона Юрию Трофимову. В нем казаки требовали отменить концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке», отметив, что подобное мероприятие нарушит все возможные нравственные нормы омичей.

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#Омск#Омская область#Новости#Концерт#Отмена концерта#Анастасия Баянова#Концертный зал
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