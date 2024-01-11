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Омские казаки выступили против концерта Лолиты из-за «голой вечеринки»

Казаки призвали отменить в Омске концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке»

11 января 2024, 14:12
Фото: lolita.su

Омские казаки выступили против концерта Лолиты из-за «голой вечеринки»

Письмо с соответствующей просьбой совет атаманов направил министру культуры региона.

Казаки отмечают, что продолжение продажи билетов на концерт Лолиты в Омске вызывает у них удивление и недоумение, ведь в соседствующих регионах и городах Московской области мероприятия участницы «голой вечеринки» отменены.

По мнению совета атаманов, проведение концерта нарушит все возможные нравственные нормы, потому не должно состояться. С таким посылом они обратились и к чиновникам, вспомнив пикет 2013 года.

«Почему же Омские чиновники так недолюбливают своих земляков, что предлагают им то, что осуждает подавляющее большинство граждан России? Быть может часть этих чиновников продолжает жить в 90-х и нулевых, где дозволено всё, лишь бы приносило доход?! Или они не знают что мир изменился, изменились и духовные ценности народа России» — недоумевают казаки.
Фото: Совет Атаманов Казачьего Народа
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#Омск#Омская область#Новости#Концерт#Отмена концерта#Анастасия Баянова#Концертный зал
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