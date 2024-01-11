Казаки призвали отменить в Омске концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Казаки отмечают, что продолжение продажи билетов на концерт Лолиты в Омске вызывает у них удивление и недоумение, ведь в соседствующих регионах и городах Московской области мероприятия участницы «голой вечеринки» отменены.
По мнению совета атаманов, проведение концерта нарушит все возможные нравственные нормы, потому не должно состояться. С таким посылом они обратились и к чиновникам, вспомнив пикет 2013 года.
«Почему же Омские чиновники так недолюбливают своих земляков, что предлагают им то, что осуждает подавляющее большинство граждан России? Быть может часть этих чиновников продолжает жить в 90-х и нулевых, где дозволено всё, лишь бы приносило доход?! Или они не знают что мир изменился, изменились и духовные ценности народа России» — недоумевают казаки.