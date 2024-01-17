Исполняющий обязанности мэра Фомин продолжит следить за уборкой снега в Омске

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Работу дорожных служб сегодня ночью проверили исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин и губернатор Виталий Хоценко. Сейчас рабочие УДХБ прилагают все усилия, чтобы избавить горожан от сложности в передвижении по улицам, работы ведутся круглосуточно с привлечением техники сторонних организаций и подрядчиков.
«Сегодня с Виталием Павловичем объезжали городи, смотрели, как отрабатывается уборка дорог, их содержание. Уборка идет, есть, конечно, достаточно замечаний. Сейчас лично проверяю, как отрабатываются эти замечания. Также будет оказана поддержка, выделение финансирования для повышения зарплаты для рабочих», — рассказал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин.
Кроме того, по поручению Хоценко была организована круглосуточная горячая линия по уборке снега. Обращения можно оставить по тел. 78-79-97, а сообщить о необходимости уборки в дежурно-диспетчерскую службу — по тел. 78-78-78.