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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Исполняющий обязанности мэра Фомин рассказал о ходе очистки омских улиц от снега

Исполняющий обязанности мэра Фомин продолжит следить за уборкой снега в Омске

17 января 2024, 04:20
Фото: Midjourney

Исполняющий обязанности мэра Фомин рассказал о ходе очистки омских улиц от снега

Работы по очистке от снега автодорог и тротуаров проводятся круглосуточно.

Работу дорожных служб сегодня ночью проверили исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин и губернатор Виталий Хоценко. Сейчас рабочие УДХБ прилагают все усилия, чтобы избавить горожан от сложности в передвижении по улицам, работы ведутся круглосуточно с привлечением техники сторонних организаций и подрядчиков.

«Сегодня с Виталием Павловичем объезжали городи, смотрели, как отрабатывается уборка дорог, их содержание. Уборка идет, есть, конечно, достаточно замечаний. Сейчас лично проверяю, как отрабатываются эти замечания. Также будет оказана поддержка, выделение финансирования для повышения зарплаты для рабочих», — рассказал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин.

Кроме того, по поручению Хоценко была организована круглосуточная горячая линия по уборке снега. Обращения можно оставить по тел. 78-79-97, а сообщить о необходимости уборки в дежурно-диспетчерскую службу — по тел. 78-78-78.

Фото: Администрация города Омска
Хоценко вместе с заместителем мэра проехали по погрязшим в сугробах улицам Омска
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Сугробы#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Сугроб
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