Хоценко вместе с заместителем мэра проехали по погрязшим в сугробах улицам Омска

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Во время проверки качества уборки города, губернатор и исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин объехали Кировский, Советский и Центральный округа. Маршрут был построен через следующие улицы: Конева, Волгоградская, Дианова, Рокоссовского, Лукашевича, Мира, 2-я Поселковая, Блюхера, Магистральная, Мамина-Сибиряка, Тварковского, Андрианова, Красный путь и Березовая.
После объезда участков Хоценко отметил, что ситуация везде разная, но хуже всего дела с уборкой снега обстоят в Советском округе. Из-за сугробов городские дороги становятся уже, а по образовавшимся колеям проедет не каждая машина.
«Поставил задачу мэрии Омска оперативно устранить колейность на проезжей части. Все дорожные службы переведены на круглосуточный режим, и как заверил Евгений Викторович, работы будут вестись ночью», — написал глава региона в своем телеграм-канале.