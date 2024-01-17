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Хоценко вместе заместителем Шелеста проехали по заснеженным городским улицам

Хоценко вместе с заместителем мэра проехали по погрязшим в сугробах улицам Омска

17 января 2024, 02:30
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Хоценко вместе заместителем Шелеста проехали по заснеженным городским улицам

По словам губернатора, хуже всего дела с уборкой снега обстоят в Советском округе.

Во время проверки качества уборки города, губернатор и исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин объехали Кировский, Советский и Центральный округа. Маршрут был построен через следующие улицы: Конева, Волгоградская, Дианова, Рокоссовского, Лукашевича, Мира, 2-я Поселковая, Блюхера, Магистральная, Мамина-Сибиряка, Тварковского, Андрианова, Красный путь и Березовая.

После объезда участков Хоценко отметил, что ситуация везде разная, но хуже всего дела с уборкой снега обстоят в Советском округе. Из-за сугробов городские дороги становятся уже, а по образовавшимся колеям проедет не каждая машина.

«Поставил задачу мэрии Омска оперативно устранить колейность на проезжей части. Все дорожные службы переведены на круглосуточный режим, и как заверил Евгений Викторович, работы будут вестись ночью», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Сугробы#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Сугроб
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