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Союз архитекторов

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Октябрь
В омском союзе архитекторов представили нового председателя
3 октября, 05:28
Январь
Мастерская или постоянная база. Архитекторы решают судьбу помещения в центре Омска
Помещение, расположенное на последнем этаже здания на Красном пути, 18, архитекторы арендуют у города.
15 января, 07:36
Декабрь 2023
Стали известны имена претендентов на пост главного архитектора Омской области
5 декабря 2023, 13:07

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