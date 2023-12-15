Состязания для профи. За пост главного архитектора региона поборются четыре человека

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:54
В региональном минстрое представили список кандидатов на должность главного архитектора Омской области. В их числе Наталья Старченкова, которая занимала пост ранее.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, место вакантно с 22 ноября после переназначения регионального правительства. Губернатор обновлял список министров и их заместителей, которые больше не входят в состав правительства.
Должность главного архитектора Омской области является конкурсной. Контракт с победителем заключат на 12 месяцев, после чего конкурс будет проведен вновь.
Другой кандидат на пост — Игорь Павлов. В 2017–2018 годах он работал директором городского депархитектуры и главным архитектором Омска. Третьим участником конкурса значится председатель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов. Также на пост претендует член Союза архитекторов РФ Ольга Шитикова.
Второй этап конкурсного отбора проведут в январе 2024 года. О дате сотрудники профильного министерства сообщат позже. Напомним, что Старченкова была главным архитектором области и замминистра строительства последние полтора года, с мая 2022 года.