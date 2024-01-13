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В омском селе проложили новый водопровод и не подключили к нему жителей

Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей

13 января 2024, 03:45
Фото: 1MI

В омском селе проложили новый водопровод и не подключили к нему жителей

Неприятная ситуация произошла в селе Троицком, на одной из улиц воды нет более 30 часов.

Об этом рассказали местные жители в паблике «Омск ВК». По их словам, в домах по улице 60 лет СССР уже более 30 часов нет воды из-за смены водопровода. Также отмечается, что до угрозы прокуратурой на место даже не выезжали спецслужбы.

«Село Троицкое ул. 60 лет СССР дом №23, 23к 1, 23, а и другие. Воды нет уже более 30 часов. После угроз прокуратурой приехали службы. Ситуация состоит в том, что после прокладки нового водопровода, по каким то причинам часть абонентов осталась не подключена к нему. АО „Омскоблводопровод“ бездействует!», — написал один из жителей.

Ранее из-за коммунальной аварии в омской многоэтажке несколько ее жителей попали в реанимацию с пневмонией. Произошло это по причине затопленного кипятком подвала, в квартирах на пером этаже дома пар поднимается прямо из-под половиц.

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#Омская область#Горячая вода#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Коммунальные службы#Служба#Анастасия Баянова
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