Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Об этом рассказали местные жители в паблике «Омск ВК». По их словам, в домах по улице 60 лет СССР уже более 30 часов нет воды из-за смены водопровода. Также отмечается, что до угрозы прокуратурой на место даже не выезжали спецслужбы.
«Село Троицкое ул. 60 лет СССР дом №23, 23к 1, 23, а и другие. Воды нет уже более 30 часов. После угроз прокуратурой приехали службы. Ситуация состоит в том, что после прокладки нового водопровода, по каким то причинам часть абонентов осталась не подключена к нему. АО „Омскоблводопровод“ бездействует!», — написал один из жителей.
Ранее из-за коммунальной аварии в омской многоэтажке несколько ее жителей попали в реанимацию с пневмонией. Произошло это по причине затопленного кипятком подвала, в квартирах на пером этаже дома пар поднимается прямо из-под половиц.