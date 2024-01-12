Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии

После огласки проблемы в соцсетях представители мэрии отреагировали и сказали, что сегодня, 12 января, на место аварии запланирован выезд, чтобы устранить повреждение на теплосетях. Как узнал Город55, бригада действительно приезжала, однако кроме откачки воды рабочие ничего не предприняли. Комментария администрации города по поводу проделанных работ получить оперативно не удалось.