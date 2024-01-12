Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
На протяжении двух месяцев жители многоэтажки по улице 7-я Линия, 181 мучаются от последствий коммунальной аварии на теплосетях дома. По их словам, с ноября 2023 года у них затоплен кипятком подвал.
По этой причине в квартирах образуется плесень, зловонный запах и осыпается штукатурка. В подъезде жильцам приходится ходить наощупь, потому что там образовывается очень густой пар. В квартирах на первом этаже при этом он поднимается прям из-под половиц.
В доме всегда повышенная влажность, что сказывается на здоровье собственников. Как рассказала Городу55 одна из жительниц, несколько человек, проживающие на первом этаже, отправились в больницу. У них диагностировали тяжелую стадию пневмонии и положили в реанимацию.
По словам жильцов дома, никто не реагируют на их жалобы с самой осени. Они писали обращения работникам управляющей компании дома, в администрацию Омска, областную Госжилинспекцию, в «Тепловую компанию» и даже прокуратуру.
После огласки проблемы в соцсетях представители мэрии отреагировали и сказали, что сегодня, 12 января, на место аварии запланирован выезд, чтобы устранить повреждение на теплосетях. Как узнал Город55, бригада действительно приезжала, однако кроме откачки воды рабочие ничего не предприняли. Комментария администрации города по поводу проделанных работ получить оперативно не удалось.