Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Хоценко высказался о перспективах строительства аэропорта в Федоровке

Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка

12 января 2024, 12:17
Фото: Пресс-конференция Виталия Хоценко

Хоценко высказался о перспективах строительства аэропорта в Федоровке

По словам губернатора, инвестор для проекта уже найден, предварительно на его реализацию придется потратить около 42 млрд рублей.

На пресс-конференции с журналистами Виталий Хоценко высказался о реализации проекта аэропорта Омск-Федоровка. Глава региона рассказал, сколько нужно будет потратить на проект и в какое время планируется уложиться.

«Мы будем этот проект, конечно, реализовывать на территории Федоровки, где аэропорт был практически завершен и введен в эксплуатацию, но, к сожалению, что-то пошло не так. Инвестор действительно есть. Этот вопрос я обсуждал на встрече с президентом России, он поддержал этот проект, вынес жесткую резолюцию, что добавляет ему шансов быть реализованным, поддержал инвестора, которого мы предлагаем. Я пока инвестора называть не буду. Модель будет концессионная. Срок реализации проекта — порядка пяти лет с момента старта реализации», — поделился Хоценко.

Губернатор также добавил, что проект аэропорта уже согласован, сейчас же идет работа с министерством финансов.

«Инвестор крупный, наверное, самый крупный в стране. Предварительная стоимость проекта — 42 млрд рублей. Проект уже согласовали федеральные органы власти, сейчас идет работа с минфином. Как будет подписано постановление и концессионное соглашение, тогда об этом можно будет говорить», — рассказал губернатор.

Ранее генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов сообщал, что из-за планов по строительству аэропорта Омск-Федоровка не было реализовано расширение действующего аэропорта.

Омский аэропорт отказался от дополнительного корпуса из-за строительства Федоровки
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Аэропорт#Проект#Новости#Омский аэропорт#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
Сегодня, 11:59
Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии
Сегодня, 11:13
Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка
Сегодня, 09:04
Готового решения нет. Хоценко рассказал о судьбе старого Омского кадетского корпуса
Сегодня, 12:28
Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
Сегодня, 09:51