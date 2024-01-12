Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На пресс-конференции с журналистами Виталий Хоценко высказался о реализации проекта аэропорта Омск-Федоровка. Глава региона рассказал, сколько нужно будет потратить на проект и в какое время планируется уложиться.
«Мы будем этот проект, конечно, реализовывать на территории Федоровки, где аэропорт был практически завершен и введен в эксплуатацию, но, к сожалению, что-то пошло не так. Инвестор действительно есть. Этот вопрос я обсуждал на встрече с президентом России, он поддержал этот проект, вынес жесткую резолюцию, что добавляет ему шансов быть реализованным, поддержал инвестора, которого мы предлагаем. Я пока инвестора называть не буду. Модель будет концессионная. Срок реализации проекта — порядка пяти лет с момента старта реализации», — поделился Хоценко.
Губернатор также добавил, что проект аэропорта уже согласован, сейчас же идет работа с министерством финансов.
«Инвестор крупный, наверное, самый крупный в стране. Предварительная стоимость проекта — 42 млрд рублей. Проект уже согласовали федеральные органы власти, сейчас идет работа с минфином. Как будет подписано постановление и концессионное соглашение, тогда об этом можно будет говорить», — рассказал губернатор.
Ранее генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов сообщал, что из-за планов по строительству аэропорта Омск-Федоровка не было реализовано расширение действующего аэропорта.