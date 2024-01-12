Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Омской области пожар оставил без жилища 12 человек

Чудом не пострадали. В Омской области страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи

12 января 2024, 06:45
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области пожар оставил без жилища 12 человек

Никто из жильцов не пострадал, но восстановить имущество уже не получится, сообщили в МЧС.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России по Омской области, в селе Старокарасук Большереченского района огонь уничтожил четыре квартиры. Огонь вспыхнул в ночь на 12 января в двухквартирном доме, а сильный ветер перенес стихию на соседний — тоже двухквартирный — дом. Общая площадь пожара составила 435 квадратных метров.

Тушить пожар пришлось силами восьми спасателей и четырех пожарных машин. Также к делу присоединились добровольная пожарная команда и 20 местных жителей.

Видео: Прокуратура Омской области

Чудом в пожаре никто не пострадал, но без жилья остались сразу 12 человек. В одной из квартир жила многодетная семья, в других — семьи с детьми и пенсионеры.

Прокуратура Омской области начала проверку по факту пожара. Предполагается, что его причиной стало замыкание проводки в одной из квартир. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

На место для координации работы спецслужб выехал прокурор Большереченского района Николай Иконюк. Ход проверки стоит на контроле надзорного ведомства. Также ведомство проследит, чтобы пострадавшим от пожара семьям оказали всю необходимую поддержку.

Видео: Прокуратура Омской области
Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка
Узнать подробнее

Обновлено: губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил главе Большереченского района Василию Майстепанову обеспечить пострадавших сельчан жильем и всем необходимым.

#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#МЧС#Пожарные машины#Расследование#Новости#Ольга Акамова#Спасатели#Многодетная семья
Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Вчера, 11:11
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Вчера, 14:46
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
Сегодня, 06:13
Прокусили штаны. Прокуратура занялась случаем нападения собак на ребенка в Омске
Сегодня, 07:28
Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора
Сегодня, 06:25
На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год
Сегодня, 04:36