Чудом не пострадали. В Омской области страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России по Омской области, в селе Старокарасук Большереченского района огонь уничтожил четыре квартиры. Огонь вспыхнул в ночь на 12 января в двухквартирном доме, а сильный ветер перенес стихию на соседний — тоже двухквартирный — дом. Общая площадь пожара составила 435 квадратных метров.
Тушить пожар пришлось силами восьми спасателей и четырех пожарных машин. Также к делу присоединились добровольная пожарная команда и 20 местных жителей.
Чудом в пожаре никто не пострадал, но без жилья остались сразу 12 человек. В одной из квартир жила многодетная семья, в других — семьи с детьми и пенсионеры.
Прокуратура Омской области начала проверку по факту пожара. Предполагается, что его причиной стало замыкание проводки в одной из квартир. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
На место для координации работы спецслужб выехал прокурор Большереченского района Николай Иконюк. Ход проверки стоит на контроле надзорного ведомства. Также ведомство проследит, чтобы пострадавшим от пожара семьям оказали всю необходимую поддержку.
Обновлено: губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил главе Большереченского района Василию Майстепанову обеспечить пострадавших сельчан жильем и всем необходимым.