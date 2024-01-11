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Президент России поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Омской области

Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем

11 января 2024, 09:34
Фото: Министерство труда Омской области

Президент России поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Омской области

Анна Фандо проживает в Азовском немецком национальном районе и является ветераном Великой Отечественной войны.

Поздравить юбиляршу пришли глава района Дмитрий Дизер, представители территориального органа регионально министерства труда и районного Совета ветеранов. Анне Фандо исполнилось 100 лет, она является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.

Поздравления с юбилеем также передали президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко, рассказали в пресс-службе минтруда.

За чашкой чая Анна Фандо поделилась с гостями, какой путь прошла во время войны, как 60 лет отработала бухгалтером в родном колхозе и вырастила с мужем двоих детей. Сейчас женщина, несмотря на возраст, занимается физкультурой, а также много читает и смотрит хоккей.

Фото: Министерство труда Омской области
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Великая Отечественная война#Ветераны#Ветеран#Юбилей#Новости#Помощь ветеранам#Анастасия Баянова
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