Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем

За чашкой чая Анна Фандо поделилась с гостями, какой путь прошла во время войны, как 60 лет отработала бухгалтером в родном колхозе и вырастила с мужем двоих детей. Сейчас женщина, несмотря на возраст, занимается физкультурой, а также много читает и смотрит хоккей.