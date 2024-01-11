Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Поздравить юбиляршу пришли глава района Дмитрий Дизер, представители территориального органа регионально министерства труда и районного Совета ветеранов. Анне Фандо исполнилось 100 лет, она является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.
Поздравления с юбилеем также передали президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко, рассказали в пресс-службе минтруда.
За чашкой чая Анна Фандо поделилась с гостями, какой путь прошла во время войны, как 60 лет отработала бухгалтером в родном колхозе и вырастила с мужем двоих детей. Сейчас женщина, несмотря на возраст, занимается физкультурой, а также много читает и смотрит хоккей.