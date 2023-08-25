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Прокуратура разобралась, почему омского ветерана труда лишили социальной поддержки

25 августа 2023, 05:51
Фото: Midjourney
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Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения закона по обращению местного жителя.

Выяснилось, что в июле 2023 года организация, оказывающая услуги водоснабжения, без оснований внесла в государственную систему ЖКХ ошибочные данные о задолженности пенсионера.

В результате, мужчина остался без социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, которая ему предусмотрена, как ветерану труда.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры узнали, что в действительности задолженность образовалась у предыдущего владельца квартиры и пенсионер с этим никак не связан.

Для защиты прав местного жителя, прокурор внес представление в организацию, после чего вся неправильная информация была удалена, а мужчине вернулась социальная поддержка.

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#ЖКХ#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Прокурор#Пенсионер#Долги за ЖКХ#Новости#Проверка прокуратуры#Анастасия Баянова
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