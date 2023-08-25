Прокуратура разобралась, почему омского ветерана труда лишили социальной поддержки

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Выяснилось, что в июле 2023 года организация, оказывающая услуги водоснабжения, без оснований внесла в государственную систему ЖКХ ошибочные данные о задолженности пенсионера.
В результате, мужчина остался без социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, которая ему предусмотрена, как ветерану труда.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры узнали, что в действительности задолженность образовалась у предыдущего владельца квартиры и пенсионер с этим никак не связан.
Для защиты прав местного жителя, прокурор внес представление в организацию, после чего вся неправильная информация была удалена, а мужчине вернулась социальная поддержка.