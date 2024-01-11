С «сибирским пакетом». В 2024 году в Омск прибудет еще 44 новых автобуса

Приобретение автобусов пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, как отметил мэр, в этом году планируется продолжить сотрудничество с НЕФАЗом, так как автобусы этого производителя работают на природном газе и приспособлены к использованию маломобильными группами населения.