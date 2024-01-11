С «сибирским пакетом». В 2024 году в Омск прибудет еще 44 новых автобуса

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Приобретение автобусов пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, как отметил мэр, в этом году планируется продолжить сотрудничество с НЕФАЗом, так как автобусы этого производителя работают на природном газе и приспособлены к использованию маломобильными группами населения.
«В 2023 году завод-изготовитель по нашей просьбе начал оснащение автобусов так называемым „сибирским пакетом“, который включает в себя двойное остекление, конвекторы на накопительной площадке и дополнительные отопители салона», — рассказал Шелест.
На приобретение транспорта планируется потратить около 760 миллионов рублей.