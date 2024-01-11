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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В 2024 году для Омска закупят еще 44 новых автобуса с «сибирским пакетом»

С «сибирским пакетом». В 2024 году в Омск прибудет еще 44 новых автобуса

11 января 2024, 12:04
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В 2024 году для Омска закупят еще 44 новых автобуса с «сибирским пакетом»

О планах в сфере городского общественного транспорта рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Приобретение автобусов пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, как отметил мэр, в этом году планируется продолжить сотрудничество с НЕФАЗом, так как автобусы этого производителя работают на природном газе и приспособлены к использованию маломобильными группами населения.

«В 2023 году завод-изготовитель по нашей просьбе начал оснащение автобусов так называемым „сибирским пакетом“, который включает в себя двойное остекление, конвекторы на накопительной площадке и дополнительные отопители салона», — рассказал Шелест.

На приобретение транспорта планируется потратить около 760 миллионов рублей.

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#Омск#Омская область#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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