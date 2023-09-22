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В Омске выставили на продажу ресторан KFC за 80 млн рублей. Точка общепита находится на пересечении проспекта Маркса и улицы Рождественского. Площадь помещения составляет 342,6 квадратных метра.
«Высокий пешеходный трафик. Бизнес действует больше двадцати лет. Отдельный вход. Все помещения в отличном состоянии», — говорится в объявлении.
Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящее время открыты 25 ресторанов быстрого обслуживания KFC. Заведения работают по франшизе.
Ранее Город55 сообщал, что часть ресторанов KFC ждет ребрендинг. Их переименуют в «Ростикс». В меню останутся привычные позиции, однако с новыми названиями.