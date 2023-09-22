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В Омске выставили на продажу ресторан KFC за 80 млн рублей

22 сентября 2023, 05:00
Фото: 1MI
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Точка общепита находится рядом с железнодорожным вокзалом. Ресторан работает уже больше 20 лет.

В Омске выставили на продажу ресторан KFC за 80 млн рублей. Точка общепита находится на пересечении проспекта Маркса и улицы Рождественского. Площадь помещения составляет 342,6 квадратных метра.

«Высокий пешеходный трафик. Бизнес действует больше двадцати лет. Отдельный вход. Все помещения в отличном состоянии», — говорится в объявлении.

Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящее время открыты 25 ресторанов быстрого обслуживания KFC. Заведения работают по франшизе.

Ранее Город55 сообщал, что часть ресторанов KFC ждет ребрендинг. Их переименуют в «Ростикс». В меню останутся привычные позиции, однако с новыми названиями.

Когда KFC станет Ростиксом? Омичам назвали дату переименования ресторанов фастфуда
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#Бизнес#Омск#Продажа#Ресторан#Общепит#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#KFC
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