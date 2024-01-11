Будет суд. Прокуратура утвердила обвинение водителю, из-за которого пострадала омичка

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого водителя. По версии следствия, 26 февраля 2023 года мужчина выехал на перекресток на проспекте Крала Маркса, когда на светофоре горел «желтый». Там он врезался во встречный автомобиль, который от удара отбросило на тротуар.
На пешеходной дороге в тот момент находились два парня и девушка. В результате ДТП последняя получила тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас уголовное дело по этому происшествию направлено в суд. Первое заседание состоится в Ленинском районном суде 15 января 2024.