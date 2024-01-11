Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Омская прокуратура утвердила обвинение водителю, по чьей вине пострадал пешеход

Будет суд. Прокуратура утвердила обвинение водителю, из-за которого пострадала омичка

11 января 2024, 10:55
Фото: 1MI

Омская прокуратура утвердила обвинение водителю, по чьей вине пострадал пешеход

28-летний омич обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью девушке-пешеходу.

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого водителя. По версии следствия, 26 февраля 2023 года мужчина выехал на перекресток на проспекте Крала Маркса, когда на светофоре горел «желтый». Там он врезался во встречный автомобиль, который от удара отбросило на тротуар.

На пешеходной дороге в тот момент находились два парня и девушка. В результате ДТП последняя получила тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело по этому происшествию направлено в суд. Первое заседание состоится в Ленинском районном суде 15 января 2024.

Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области
Узнать подробнее
#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#ДТП с пострадавшими#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Сегодня, 11:11
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
Сегодня, 04:34
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
Сегодня, 02:00
Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков
Сегодня, 05:39
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
Сегодня, 08:36
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
Сегодня, 08:53