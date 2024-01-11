Будет суд. Прокуратура утвердила обвинение водителю, из-за которого пострадала омичка

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого водителя. По версии следствия, 26 февраля 2023 года мужчина выехал на перекресток на проспекте Крала Маркса, когда на светофоре горел «желтый». Там он врезался во встречный автомобиль, который от удара отбросило на тротуар.