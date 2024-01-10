Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области, есть погибшие

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
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Updated Сегодня, 19:40
Автобус перевозил из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, в результате ДТП погиб один из его водителей и пассажир. Пять человек, трое из которых в тяжелом состоянии, были госпитализированы в больницу. Остальным помощь оказали на месте сотрудники скорой помощи.
Столкновение с фурой Scania произошло в районе 12-го километра западного обхода трассы Тюмень — Новосибирск.
Сейчас в Омской области метель и сильные порывы ветра. Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
6 января тройное ДТП произошло на 293-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Под Ишимом столкнулись три автомобиля — «Богдан», «КамАЗ» и «Скания». Водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине. В результате аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа из Омска.