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Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области, есть погибшие

Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области, есть погибшие

10 января 2024, 19:38
Фото: ТГ-канал Омск с огоньком
ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

Автобус перевозил из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, в результате ДТП погиб один из его водителей и пассажир. Пять человек, трое из которых в тяжелом состоянии, были госпитализированы в больницу. Остальным помощь оказали на месте сотрудники скорой помощи.

Столкновение с фурой Scania произошло в районе 12-го километра западного обхода трассы Тюмень — Новосибирск.

Сейчас в Омской области метель и сильные порывы ветра. Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

6 января тройное ДТП произошло на 293-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Под Ишимом столкнулись три автомобиля — «Богдан», «КамАЗ» и «Скания». Водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине. В результате аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа из Омска.

Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень
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