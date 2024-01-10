Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области, есть погибшие

6 января тройное ДТП произошло на 293-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Под Ишимом столкнулись три автомобиля — «Богдан», «КамАЗ» и «Скания». Водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине. В результате аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа из Омска.