В омском водоканале рассказали, как проходила работа бригад в новогодние праздники

Кроме того, 31 декабря в водопроводную сеть было подано 380 тысяч кубометров питьевой воды, всего за праздники же ее было израсходовано 3,5 млн кубометров. Самой востребованной услугой в дни новогодних каникул стал отогрев и ремонт водоразборных колонок, сообщили в пресс-службе омского водоканала.