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Омский водоканал рассказал об итогах работы в новогодние праздники

В омском водоканале рассказали, как проходила работа бригад в новогодние праздники

9 января 2024, 12:36
Фото: АО «ОмскВодоканал»

Омский водоканал рассказал об итогах работы в новогодние праздники

С 1 января 2024 года работники водоканала устранили 23 повреждения на водопроводах и 98 засоров.

В новогодние праздники водоканал работал в штатном режиме и старался устранять возникающие неисправности в максимально короткие сроки. Так, с 1 января бригады устранили 23 повреждения на водопроводных сетях и 98 засоров. Привлечения нескольких бригад водоканала потребовала лишь авария на улице Индустриальной.

Кроме того, 31 декабря в водопроводную сеть было подано 380 тысяч кубометров питьевой воды, всего за праздники же ее было израсходовано 3,5 млн кубометров. Самой востребованной услугой в дни новогодних каникул стал отогрев и ремонт водоразборных колонок, сообщили в пресс-службе омского водоканала.

«Мы готовились к новогодним каникулам, для эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения провели комплекс технических мероприятий. В круглосуточном режиме дежурили 26 бригад слесарей и более 50 единиц техники. Мы достойно отработали в новогодние каникулы, а омичи спокойно провели праздники. Ремонтные работы в большинстве случаев проводились без отключения водоснабжения и в минимально короткие сроки», — рассказал заместитель генерального директора по производству АО «ОмскВодоканал» Сергей Голиченко.
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#Омск#Омская область#Водоканал#Новости#Анастасия Баянова#Омский водоканал
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