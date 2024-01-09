В омском водоканале рассказали, как проходила работа бригад в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В новогодние праздники водоканал работал в штатном режиме и старался устранять возникающие неисправности в максимально короткие сроки. Так, с 1 января бригады устранили 23 повреждения на водопроводных сетях и 98 засоров. Привлечения нескольких бригад водоканала потребовала лишь авария на улице Индустриальной.
Кроме того, 31 декабря в водопроводную сеть было подано 380 тысяч кубометров питьевой воды, всего за праздники же ее было израсходовано 3,5 млн кубометров. Самой востребованной услугой в дни новогодних каникул стал отогрев и ремонт водоразборных колонок, сообщили в пресс-службе омского водоканала.
«Мы готовились к новогодним каникулам, для эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения провели комплекс технических мероприятий. В круглосуточном режиме дежурили 26 бригад слесарей и более 50 единиц техники. Мы достойно отработали в новогодние каникулы, а омичи спокойно провели праздники. Ремонтные работы в большинстве случаев проводились без отключения водоснабжения и в минимально короткие сроки», — рассказал заместитель генерального директора по производству АО «ОмскВодоканал» Сергей Голиченко.