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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

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Управление по охране животного мира Омской области ищет специалиста по туризму

9 января 2024, 10:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омское управление по охране животного мира ищет ведущего специалиста по туризму

Кандидату на должность предлагают зарплату от 23 000 рублей.

Сотрудника примет команда сектора по развитию особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира. От кандидата на должность требуется наличие высшего образования в области биологии, экологии или туризма, также возможно географическое или педагогическое.

Отмечается, что опыт работы по специальности не обязателен, сотрудника обучат всему на месте и обеспечат профессиональный рост. В обязанности на должности будет входить организация и проведение туристических мероприятий и разработка информационных материалов об экологических маршрутах.

Работнику готовы платить от 23 000 рублей, дать полный соц. пакет и оформить трудоустройство по ТК РФ. Отпуск будет составлять 33 дня в году.

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