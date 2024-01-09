Управление по охране животного мира Омской области ищет специалиста по туризму

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Сотрудника примет команда сектора по развитию особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира. От кандидата на должность требуется наличие высшего образования в области биологии, экологии или туризма, также возможно географическое или педагогическое.
Отмечается, что опыт работы по специальности не обязателен, сотрудника обучат всему на месте и обеспечат профессиональный рост. В обязанности на должности будет входить организация и проведение туристических мероприятий и разработка информационных материалов об экологических маршрутах.
Работнику готовы платить от 23 000 рублей, дать полный соц. пакет и оформить трудоустройство по ТК РФ. Отпуск будет составлять 33 дня в году.
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