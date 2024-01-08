В Омске за 10,5 млн выставили на продажу четырехместный самолет Piper

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В Омске выставили на продажу четырехместный самолет Piper Arrоw РА-28R-180. Воздушное судно было выпущено в 1968 году, в России находится с 2020 года, в настоящее время базируется на аэродроме «Поповка». Цена самолета — 10,5 млн рублей.
«Постоянно обслуживается у технических специалистов, проводятся ТО по регламенту. Полностью покрашен планер, установлен дополнительный съемный топливный бак в багажнике, выполнена перетяжка салона экокожей с наклейкой новой вибро-шумоизоляции», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области выставили на продажу вертолет «Ми-2 М». Воздушное судно было выпущено в 1987 году, цена — 15 млн рублей.