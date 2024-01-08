В Омске за 10,5 млн выставили на продажу четырехместный самолет Piper

В Омске выставили на продажу четырехместный самолет Piper Arrоw РА-28R-180. Воздушное судно было выпущено в 1968 году, в России находится с 2020 года, в настоящее время базируется на аэродроме «Поповка». Цена самолета — 10,5 млн рублей.