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Published Сегодня, 04:01

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В Омске за 10,5 млн выставили на продажу четырехместный самолет Piper

8 января 2024, 04:01
Фото: 1MI
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Воздушное судно находится на аэродроме «Поповка».

В Омске выставили на продажу четырехместный самолет Piper Arrоw РА-28R-180. Воздушное судно было выпущено в 1968 году, в России находится с 2020 года, в настоящее время базируется на аэродроме «Поповка». Цена самолета — 10,5 млн рублей.

«Постоянно обслуживается у технических специалистов, проводятся ТО по регламенту. Полностью покрашен планер, установлен дополнительный съемный топливный бак в багажнике, выполнена перетяжка салона экокожей с наклейкой новой вибро-шумоизоляции», — говорится в объявлении.
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Фото: Авито

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области выставили на продажу вертолет «Ми-2 М». Воздушное судно было выпущено в 1987 году, цена — 15 млн рублей.

«Птичка» за 15 млн. В Омской области продают вертолет «Ми-2 М»
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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Продажа#Евгений Игишев
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