«Птичка» за 15 млн. В Омской области продают вертолет «Ми-2 М»

«Ми-2» — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В 1965 году было развернуто серийное производство в Польше. Широко применяется для гражданских и военных задач. До окончания производства в 1992 году было построено свыше 5400 единиц.