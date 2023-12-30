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«Птичка» за 15 млн. В Омской области продают вертолет «Ми-2 М»

30 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за 15 млн выставили на продажу вертолет «Ми-2 М»

Воздушное судно было выпущено в 1987 году.

В поселке Марьяновка Омской области выставили на продажу вертолет «Ми-2 М». Воздушное судно было выпущено в 1987 году, цена — 15 млн рублей.

«Паспорта и формуляры есть на все. Двигатели хорошие, без расходa, ресурса достаточно. Вертолет полностью исправен, находится в эксплуатации, действующий сертификат летной готовности до декабря 2025 года. Цена действительна до конца года, потом повышение», — говорится в объявлении.
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Скриншот
Фото: Авито

«Ми-2» — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В 1965 году было развернуто серийное производство в Польше. Широко применяется для гражданских и военных задач. До окончания производства в 1992 году было построено свыше 5400 единиц.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан». Общий налет судна составляет 200 часов, расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.

Мне бы в небо. В Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан»
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#Транспорт#Омская область#Производство#Вертолет#Советский#Цена#Евгений Игишев
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