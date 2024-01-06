Новогодний конфликт. 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов

Минувшие сутки, по информации омской полиции, прошли неспокойно. Так, один из конфликтов между 38-летним омичом и его 42-летней сожительницей закончился больницей. Врачи диагностировали у женщины ушибы головы и перелом ключицы. По факту причинения среднего вреда здоровью возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали. В настоящий момент продолжаются следственные действия.