Новогодний конфликт. 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Минувшие сутки, по информации омской полиции, прошли неспокойно. Так, один из конфликтов между 38-летним омичом и его 42-летней сожительницей закончился больницей. Врачи диагностировали у женщины ушибы головы и перелом ключицы. По факту причинения среднего вреда здоровью возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали. В настоящий момент продолжаются следственные действия.
Не обошлось и без дистанционных преступлений, за смену зарегистрировано 10 подобных фактов. Например, жительница Левобережья потеряла 57,6 тысяч рублей, пытаясь купить туристическую путевку.
Помимо этого, 20 омичей привлекли к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах. А 13 омичей вчера сели за руль в нетрезвом виде.