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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Иллюстрация

Новогодний конфликт. 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов

6 января 2024, 06:06
Фото: Город55
Иллюстрация

Во время конфликта 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов

Потерпевшую доставили в больницу, где у нее и диагностировали повреждения.

Минувшие сутки, по информации омской полиции, прошли неспокойно. Так, один из конфликтов между 38-летним омичом и его 42-летней сожительницей закончился больницей. Врачи диагностировали у женщины ушибы головы и перелом ключицы. По факту причинения среднего вреда здоровью возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали. В настоящий момент продолжаются следственные действия.

Не обошлось и без дистанционных преступлений, за смену зарегистрировано 10 подобных фактов. Например, жительница Левобережья потеряла 57,6 тысяч рублей, пытаясь купить туристическую путевку.

Помимо этого, 20 омичей привлекли к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах. А 13 омичей вчера сели за руль в нетрезвом виде.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Избиение#Уголовное дело#Больница#Новости#Побои#Пьяный#Пьяный водитель#Юлия Истомина
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