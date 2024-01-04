С рук не сойдет. В Омской области пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

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Вчера вечером, 3 января, на территории Омской области произошла авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом примерно в 17 часов.
О ДТП с последствиями правоохранительные органы уведомили медики Москаленского района. К ним с травмами попала женщина 1977 года рождения. Как выяснилось, после аварии водитель скрылся.
По предварительным данным Госавтоинспекции Омской области, мужчина 1992 года рождения двигался на KIA Sportage по поселку Веселый. В какой-то момент он сбил пешехода и уехал. За руль водитель сел в нетрезвом состоянии.
Вскоре его задержали и возбудили несколько административных делопроизводств (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 12.24 КоАП РФ).
В этот же день на территории Омского района под колеса легкого авто попал пешеход. 61-летний мужчина получил серьезные травмы, а водитель скрылся с места происшествия.