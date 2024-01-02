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В дорожном происшествии на омской трассе пострадали двое детей

Улетел в кювет. В ДТП на омской трассе пострадали двое детей

2 января 2024, 07:48
Фото: 1MI

В дорожном происшествии на омской трассе пострадали двое детей

По сообщению инспекторов, водитель не справился с управлением на автодороге Омск-Седельниково.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером. На месте госавтоинспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» ехал по дороге Омск-Седельниково. В районе 145 километра мужчина не справился с управлением и попал в кювет.

После случившегося двум пассажирам машины понадобилась медицинская помощь — 9-летнему мальчику 2014 и 12-летней девочке. В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка.

Ранее Город55 писал о ДТП с ребенком-пешеходом в Омской области.

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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Дети#Слетел в кювет#Новости#Анастасия Баянова
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