Улетел в кювет. В ДТП на омской трассе пострадали двое детей

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером. На месте госавтоинспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» ехал по дороге Омск-Седельниково. В районе 145 километра мужчина не справился с управлением и попал в кювет.