Улетел в кювет. В ДТП на омской трассе пострадали двое детей

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером. На месте госавтоинспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» ехал по дороге Омск-Седельниково. В районе 145 километра мужчина не справился с управлением и попал в кювет.
После случившегося двум пассажирам машины понадобилась медицинская помощь — 9-летнему мальчику 2014 и 12-летней девочке. В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка.
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