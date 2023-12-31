Бассейн, Нептун и 37 миллионов. В Омской области на продажу выставили коттедж-шале

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
25 декабря на интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже необычного коттеджа в селе Надеждино. Среди преимуществ покупки: земельный участок 2 Га и 450 кв.м жилья, все необходимые коммуникации, собственный лес и пруд.
«Оригинальный архитектурный дизайн и изысканный интерьep в стилe „Сhаlеt“ способен покорить сердцa многих. Пo настоящему Надежное и Уютное место для большой счастливой семьи», — говорится в объявлении.
Кроме того, будущий владелец получит уютную гостиную, банкетный зал с камином, баню, шикарный бассейн с зоной отдыха, 5 спален, и комнату для персонала.
Примечательно, что эти же фотографии можно обнаружить в другом объявлении на Avito, предлагающем услугу аренды коттеджа.