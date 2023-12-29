Омская мэрия выставила на продажу два помещения в здании хлебозавода в Нефтяниках

Площадь первого — 21,4 кв. м, а второго — 59,3 кв. м, начальная цена составляет 921 тысяча рублей и 2,153 млн рублей соответственно. Торги пройдут 30 января, заявку на участие в аукционе можно подать до 22 числа того же месяца.