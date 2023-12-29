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Омская мэрия выставила на продажу два помещения в здании хлебозавода в Нефтяниках

29 декабря 2023, 04:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Администрация Омска выставила на продажу два помещения в здании хлебозавода

Их общая стоимость составила более 3 млн рублей.

Электронный аукцион объявил департамент имущественных отношений омской администрации. Оба помещения находятся в муниципальной собственности, они расположены на первом этаже здания по ул. 19-го Партсъезда, 34 в здании хлебозавода.

Площадь первого — 21,4 кв. м, а второго — 59,3 кв. м, начальная цена составляет 921 тысяча рублей и 2,153 млн рублей соответственно. Торги пройдут 30 января, заявку на участие в аукционе можно подать до 22 числа того же месяца.

«Информацию о состоянии, технических характеристиках помещений заинтересованные лица могут получить в департаменте имущественных отношений по адресу: ул. Краснофлотская, 8, каб. 408, телефоны: 73-51-23, 73-51-26», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
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#Омск#Омская область#Продажа#Торги#Новости#Продажа помещений#Анастасия Баянова
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