В Омске переселенцев из аварийного жилья определили в затопленную новостройку

Напомним, что в конце ноября в Омске затопило подвалы девяти жилых домов, из-за чего возникла угроза разрушения фундамента здания и пожара, так как по всему периметру помещения проведены провода. Тогда заместитель прокурора Октябрьского округа Игорь Земляной отправился к одному из проблемных домов, обсудил проблему с жильцами и проконтролировал, как аварийные бригады устраняют последствия аварии.