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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:23

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В Омске переселенцев из аварийного жилья определили в затопленную новостройку

19 декабря 2023, 10:08
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Квартиры в новостройке для переселенцев из аварийного жилья в Омске залило водой

По словам омичей, вода испортила недавно сделанный ремонт в помещениях.

Собственники затопленных квартир сообщили о ситуации в «Вести Омск». По фотографии и видео, предоставленным одним из обладателей жилья, можно понять, что вода сильно испортила недавно сделанный ремонт: натяжные потолки, полы и стены.

По информации омичей, квартиры они получили по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья», однако после «наводнения» неизвестно, когда они смогут в них заселиться.

Напомним, что в конце ноября в Омске затопило подвалы девяти жилых домов, из-за чего возникла угроза разрушения фундамента здания и пожара, так как по всему периметру помещения проведены провода. Тогда заместитель прокурора Октябрьского округа Игорь Земляной отправился к одному из проблемных домов, обсудил проблему с жильцами и проконтролировал, как аварийные бригады устраняют последствия аварии.

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#Омск#Омская область#Жилье#Новостройка#Жилые дома#Новости#Новостройки#Жилой дом#Анастасия Баянова#Жилищные проблемы#Проблемное жилье
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