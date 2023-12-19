В Омске переселенцев из аварийного жилья определили в затопленную новостройку

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Собственники затопленных квартир сообщили о ситуации в «Вести Омск». По фотографии и видео, предоставленным одним из обладателей жилья, можно понять, что вода сильно испортила недавно сделанный ремонт: натяжные потолки, полы и стены.
По информации омичей, квартиры они получили по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья», однако после «наводнения» неизвестно, когда они смогут в них заселиться.
Напомним, что в конце ноября в Омске затопило подвалы девяти жилых домов, из-за чего возникла угроза разрушения фундамента здания и пожара, так как по всему периметру помещения проведены провода. Тогда заместитель прокурора Октябрьского округа Игорь Земляной отправился к одному из проблемных домов, обсудил проблему с жильцами и проконтролировал, как аварийные бригады устраняют последствия аварии.