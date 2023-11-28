Удобство и уют. Омская недвижимость комфорт-класса стала одной из лучших в России

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Жилые помещения комфорт-класса в городах оценивались по нескольким параметрам:
Так, квартиры в Омске занимают лидирующие позиции стразу в нескольких значимых пунктах. Согласно результатам аналитики федеральной девелоперской группы «Эталон», квартиры в Омске имеют самый большой показатель средней площади строящихся объектов — 55,9 кв. м. Этот показатель значительно ниже в Новосибирске — 49,8 кв. м, а также в Москве (46,5 кв. м), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (42,4 кв. м).
Кроме того, Омск стал лидером в доступности жилья. Цена за 1 кв. м здесь самая низкая и составляет 110 000 рублей, в то время как в Москве, например, эта цифра в два раза больше — 258 000 рублей. Омск возглавил и рейтинг городов по доле среднеэтажных проектов в общем объеме продаж, оснащенность жилых комплексов парковочным местами у него также самая высокая. Омичи-автолюбители имеют больше возможностей припарковать машину в непосредственной близости от дома.
В еще одной категории Омск разделяет первое место с Новосибирском. Два сибирских города стали лидерами в рейтинге девелопера по доле многокомнатных квартир. Так, здесь совокупная доля трех- и четырехкомнатных квартир в строящихся проектах составила 18%. Интересно, что проигрывает по этому показателю Санкт-Петербург, где такие квартиры занимают всего 7% предложений в комфорт-классе недвижимости. Кроме того, в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге отмечено наибольшее разнообразие планировок жилья.