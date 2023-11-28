Удобство и уют. Омская недвижимость комфорт-класса стала одной из лучших в России

Кроме того, Омск стал лидером в доступности жилья. Цена за 1 кв. м здесь самая низкая и составляет 110 000 рублей, в то время как в Москве, например, эта цифра в два раза больше — 258 000 рублей. Омск возглавил и рейтинг городов по доле среднеэтажных проектов в общем объеме продаж, оснащенность жилых комплексов парковочным местами у него также самая высокая. Омичи-автолюбители имеют больше возможностей припарковать машину в непосредственной близости от дома.