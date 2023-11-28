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Published Сегодня, 13:08

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Омскую недвижимость комфорт-класса назвали одной из лучших на российском рынке

Удобство и уют. Омская недвижимость комфорт-класса стала одной из лучших в России

28 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI

Омскую недвижимость комфорт-класса назвали одной из лучших на российском рынке

В рейтинге оказались новостройки из шести городов-миллионников: Омска, Новосибирска, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Жилые помещения комфорт-класса в городах оценивались по нескольким параметрам:

  • средняя площадь квартир;
  • среднее количество этажей в ЖК;
  • качество МОП;
  • планировочные решения;
  • доля 3- и 4-комнатных квартир;
  • высота потолков;
  • качество благоустройства;
  • инженерия;
  • паркинг.

Так, квартиры в Омске занимают лидирующие позиции стразу в нескольких значимых пунктах. Согласно результатам аналитики федеральной девелоперской группы «Эталон», квартиры в Омске имеют самый большой показатель средней площади строящихся объектов — 55,9 кв. м. Этот показатель значительно ниже в Новосибирске — 49,8 кв. м, а также в Москве (46,5 кв. м), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (42,4 кв. м).

Фото: Группа «Эталон»

Кроме того, Омск стал лидером в доступности жилья. Цена за 1 кв. м здесь самая низкая и составляет 110 000 рублей, в то время как в Москве, например, эта цифра в два раза больше — 258 000 рублей. Омск возглавил и рейтинг городов по доле среднеэтажных проектов в общем объеме продаж, оснащенность жилых комплексов парковочным местами у него также самая высокая. Омичи-автолюбители имеют больше возможностей припарковать машину в непосредственной близости от дома.

В еще одной категории Омск разделяет первое место с Новосибирском. Два сибирских города стали лидерами в рейтинге девелопера по доле многокомнатных квартир. Так, здесь совокупная доля трех- и четырехкомнатных квартир в строящихся проектах составила 18%. Интересно, что проигрывает по этому показателю Санкт-Петербург, где такие квартиры занимают всего 7% предложений в комфорт-классе недвижимости. Кроме того, в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге отмечено наибольшее разнообразие планировок жилья.

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