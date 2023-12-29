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Самолет из Омска вернулся на аэродром из-за отказа гидросистемы

29 декабря 2023, 08:48
Фото: 1MI
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Сообщение от экипажа поступило после взлета судна.

Транспортный самолет ИЛ-76, вылетевший из Омска сегодня, 29 декабря, столкнулся с техническими неполадками. Как рассказали в паблике «AVIAINCIDENT», экипаж после взлета сообщил об отказе второй гидросистемы.

Воздушное судно вернулось на аэродром «Северный».

Напомним, что проблемы с полетами сегодня наблюдаются и у пассажирских авиарейсов в аэропорту имени Карбышева. Всему виной непогода — на Омск обрушился снег с дождем. Пассажиры ожидают вылета по несколько часов.

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#Транспорт#Самолет#Омск#Евгений Игишев#Авиация
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