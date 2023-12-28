В Омске капитально отремонтировали фасад семидесятилетнего многоквартирного дома

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
О завершении капитального ремонта дома по адресу: ул. 20 лет РККА, 175, рассказали в пресс-службе фонда капремонта Омской области. Отмечается, что все работы были проведены в теплое время года с соблюдением необходимых технологий.
В ходе ремонта подрядчик снял старое покрытие с фасада и оштукатурил стены, а также восстановил балконы и козырьки над подъездами. Кроме того, рабочие поменяли окна в подъездах, восстановили цоколь, отремонтировали отмостку и заменили водосточные трубы.
«Теперь обновленный дом мандаринового цвета радует его жителей и, надеемся, поднимает настроение в пасмурные дни», — полагают в фонде.