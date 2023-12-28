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В Омске закончился капремонт фасада семидесятилетнего жилого дома

В Омске капитально отремонтировали фасад семидесятилетнего многоквартирного дома

28 декабря 2023, 11:26
Фото: Фонд капремонта Омской области

В Омске закончился капремонт фасада семидесятилетнего жилого дома

В ходе работ у дома восстановили балконные плиты, поменяли окна в подъездах и установили козырьки над входами.

О завершении капитального ремонта дома по адресу: ул. 20 лет РККА, 175, рассказали в пресс-службе фонда капремонта Омской области. Отмечается, что все работы были проведены в теплое время года с соблюдением необходимых технологий.

В ходе ремонта подрядчик снял старое покрытие с фасада и оштукатурил стены, а также восстановил балконы и козырьки над подъездами. Кроме того, рабочие поменяли окна в подъездах, восстановили цоколь, отремонтировали отмостку и заменили водосточные трубы.

«Теперь обновленный дом мандаринового цвета радует его жителей и, надеемся, поднимает настроение в пасмурные дни», — полагают в фонде.
Фото: Фонд капремонта Омской области
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#Капремонт жилья#Омск#Омская область#Капремонт#Капитальный ремонт#Новости#Фонд капремонта#Фонд капитального ремонта#Анастасия Баянова
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