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Фонд капитального ремонта

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2024
Не повод не платить за капремонт. Омичам пояснили, что делать при смерти собственника
Региональный фонд капремонта разъяснил, что даже после смерти собственника квартиры его родственники обязаны продолжать оплачивать взносы на капремонт.
30 октября, 06:27
2023
В Омске капитально отремонтировали фасад семидесятилетнего многоквартирного дома
В ходе работ у дома восстановили балконные плиты, поменяли окна в подъездах и установили козырьки над входами.
28 декабря 2023, 11:26
В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов
7 февраля 2023, 11:15
Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной
Финансовые проблемы фонда пытаются решить с помощью привлечения банковских кредитов, но, возможно, потребуются вливания из бюджета.
25 января 2023, 07:32

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