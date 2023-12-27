В омском Водоканале рассказали, как будут работать офисы и кассы в праздники

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
«Росводоканал» на своем сайте опубликовал график работы в праздничные дни. Контакт-центр продолжит принимать звонки ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 по телефону 53-00-11.
С 30 декабря по 8 января офисы будут на каникулах. Также на это время будет приостановлен прием обращений через дистанционные сервисы. С 9 января «Водоканал» вернется к привычному режиму работы.
Аварийные службы продолжать нести службу несмотря на выходные. В случае аварий, выхода из строя колонок необходимо звонить по телефонам: 53-00-11, 75-16-00 (диспетчерская по водопроводным сетям), 75-04-00 (диспетчерская по канализационным сетям).
Ранее омичам рассказали, как в праздники будут работать отделения «Почты России».