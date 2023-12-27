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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

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В омском Водоканале рассказали, как будут работать офисы и кассы в праздники

27 декабря 2023, 04:15
Фото: 1MI
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Аварийные службы продолжать нести службу несмотря на выходные.

«Росводоканал» на своем сайте опубликовал график работы в праздничные дни. Контакт-центр продолжит принимать звонки ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 по телефону 53-00-11.

С 30 декабря по 8 января офисы будут на каникулах. Также на это время будет приостановлен прием обращений через дистанционные сервисы. С 9 января «Водоканал» вернется к привычному режиму работы.

Аварийные службы продолжать нести службу несмотря на выходные. В случае аварий, выхода из строя колонок необходимо звонить по телефонам: 53-00-11, 75-16-00 (диспетчерская по водопроводным сетям), 75-04-00 (диспетчерская по канализационным сетям).

Ранее омичам рассказали, как в праздники будут работать отделения «Почты России».

Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники
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#Омск#Омская область#Выходные#Водоснабжение#Население#Евгений Игишев#Омский водоканал
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