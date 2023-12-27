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В Омске такси вылетело на встречку и врезалось в легковушку, пострадали двое

Пострадали женщина и ребенок. В Омске лоб в лоб столкнулись две легковушки

27 декабря 2023, 04:41
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске такси вылетело на встречку и врезалось в легковушку, пострадали двое

ДТП произошло вечером 26 декабря на улице 70 лет Октября.

Вчера, 26 декабря, на Левобережье произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 29-летний таксист за рулем Volkswagen Polo ехал по улице 70 лет Октября и в районе дома № 8 вылетел на встречку, где столкнулся с «Ладой Приора», которой управлял также 29-летний мужчина.

Пассажиру такси, 9-летнему мальчику, и пассажирке «Лады», 28-летней женщине, потребовалась помощь врачей.

Авария произошла около 17 часов. Накануне в ГИБДД поспешили сообщить корреспонденту Города55, что пострадавших в такой жесткой аварии не оказалось.

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#Происшествия#ДТП#Такси#Пострадавшие#Авария#Пострадал ребенок#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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