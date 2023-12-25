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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

Пробка гарантирована. На Красном Пути в Омске остановились все троллейбусы

25 декабря 2023, 11:54
Фото: Город55
иллюстрация

На Красном Пути в Омске остановились все троллейбусы

Ситуация с общественным транспортом усложнила движение омичей вечером после работы.

Сегодня вечером, 25 декабря, в центре Омска остановились все троллейбусы, следовавшие по Красному Пути. По этой причине ближе к 17 часам образовался дорожный затор.

Как прокомментировали Городу55 в пресс-службе администрации Омска, транспорт оказался обесточен из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Аварийные бригады работают над тем, чтобы устранить неполадки, но о сроках восстановления питания троллейбусов не сообщается.

Пробки на момент публикации материала в Омске оцениваются в восемь баллов сервисом «Яндекс.Пробки».

Проблемы с сетью. В Омске троллейбусам пришлось сойти с маршрута
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Троллейбусы#Алина Ясинская
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