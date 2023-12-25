Пробка гарантирована. На Красном Пути в Омске остановились все троллейбусы

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сегодня вечером, 25 декабря, в центре Омска остановились все троллейбусы, следовавшие по Красному Пути. По этой причине ближе к 17 часам образовался дорожный затор.
Как прокомментировали Городу55 в пресс-службе администрации Омска, транспорт оказался обесточен из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Аварийные бригады работают над тем, чтобы устранить неполадки, но о сроках восстановления питания троллейбусов не сообщается.
Пробки на момент публикации материала в Омске оцениваются в восемь баллов сервисом «Яндекс.Пробки».