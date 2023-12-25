Пробка гарантирована. На Красном Пути в Омске остановились все троллейбусы

Как прокомментировали Городу55 в пресс-службе администрации Омска, транспорт оказался обесточен из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Аварийные бригады работают над тем, чтобы устранить неполадки, но о сроках восстановления питания троллейбусов не сообщается.