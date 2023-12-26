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Экспертиза пройдена. В Омске построят десятиэтажный дом в ЖК «Сады Наука»

26 декабря 2023, 10:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске одобрили проект строительства многоэтажного дома в ЖК «Сады наука»

Разработкой проектной документации занимался сам застройщик — «Стройбетон „Восточное“».

Городу55 стало известно, что в ЖК «Сады Наука», который находится в границах улиц Заозерная, Королева и Тюленина, собираются строить второй жилой дом. «Сибрегионэксперт» уже выдал положительное заключение экспертизы на проект строительства.

В качестве застройщика и разработчика проектной документации выступает одна компания — Строительно-монтажное управление-5 «Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова.

Первые два дома в ЖК «Сады Наука» будут десятиэтажными. В одной многоэтажке — 338 квартир, а во второй — 308. Ввести дома в эксплуатацию рассчитывают в 2024 году. Всего же в микрорайоне появится около 15-16 домов.

Напомним, что летом омская мэрия сообщала, что в ЖК «Сады Наука» построят школу с бассейном, клубом для детей и многофункциональной спортплощадкой. Новая школа займет первый этаж одного из многоквартирных домов:

В омском микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном
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#Общество#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Стройбетон#Юлия Истомина#Евгения Золотова
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