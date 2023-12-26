Экспертиза пройдена. В Омске построят десятиэтажный дом в ЖК «Сады Наука»

Первые два дома в ЖК «Сады Наука» будут десятиэтажными. В одной многоэтажке — 338 квартир, а во второй — 308. Ввести дома в эксплуатацию рассчитывают в 2024 году. Всего же в микрорайоне появится около 15-16 домов.