Экспертиза пройдена. В Омске построят десятиэтажный дом в ЖК «Сады Наука»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Городу55 стало известно, что в ЖК «Сады Наука», который находится в границах улиц Заозерная, Королева и Тюленина, собираются строить второй жилой дом. «Сибрегионэксперт» уже выдал положительное заключение экспертизы на проект строительства.
В качестве застройщика и разработчика проектной документации выступает одна компания — Строительно-монтажное управление-5 «Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова.
Первые два дома в ЖК «Сады Наука» будут десятиэтажными. В одной многоэтажке — 338 квартир, а во второй — 308. Ввести дома в эксплуатацию рассчитывают в 2024 году. Всего же в микрорайоне появится около 15-16 домов.
Напомним, что летом омская мэрия сообщала, что в ЖК «Сады Наука» построят школу с бассейном, клубом для детей и многофункциональной спортплощадкой. Новая школа займет первый этаж одного из многоквартирных домов: