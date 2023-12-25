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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 10:41

В Омске дорога возле травмпункта превратилась в опасный каток

«Вышел и зашел обратно». В Омске дорога возле травмпункта превратилась в каток

25 декабря 2023, 09:18
Фото: 1MI

В Омске дорога возле травмпункта превратилась в опасный каток

Омичи рассказали Городу55, что к травматологии по адресу ул. Карла Либкнехта, 3, невозможно подойти из-за сильного гололеда.

По словам мужчины, обратившегося в редакцию, на участке рядом со входом в травматологический пункт льда настолько много, что ходить становится действительно опасно. Проблему видно и на видеозаписи, прикрепленной к сообщению.

«У травматологии на улице Либкнехта, 3. Вышел-зашел — путешествие на пару минут», — написал омич.

Из-за резкого изменения погоды сильный гололед образовался по всему городу, однако во многих местах он не посыпан песком, что делает это явление небезопасным. Такая ситуация сложилась и на площадке рядом с медучреждением.

Видео: Предоставлено Городу55

Напомним, что сегодня утром в Омской области произошла крупная авария с большегрузом. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель КамАЗа в районе 14 километра трассы Называевск-Исилькуль съехал в кювет, а весь груз повалился на кабину. Водитель и его пассажир были госпитализированы, по факту случившегося проводится проверка.

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