«Вышел и зашел обратно». В Омске дорога возле травмпункта превратилась в каток

Напомним, что сегодня утром в Омской области произошла крупная авария с большегрузом. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель КамАЗа в районе 14 километра трассы Называевск-Исилькуль съехал в кювет, а весь груз повалился на кабину. Водитель и его пассажир были госпитализированы, по факту случившегося проводится проверка.