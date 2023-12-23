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Шантаж

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Декабрь 2023
Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей
Женщине, ставшей фигуранткой уголовного дела, грозит до 4 лет лишения свободы.
23 декабря 2023, 05:18
Январь 2023
Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа
Две женщины из Омска напоролись в социальных сетях на «ухажера». Мужчина просил у дам интимные фото, а когда получал желаемое, принимался вымогать деньги.
12 января 2023, 12:42

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