Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об уголовном деле на жителя республики Северная Осетия — Алания. От преступлений осетинца пострадали две омички. Одной пострадавшей 46 лет, а другой — 58.
Мужчина вымогал у дам деньги под угрозой распространения их интимных фотографий. Одна омичка перевела «ухажеру» 50 тыс. рублей, другая — 20 тыс. рублей. Начиналось все вполне романтично. Мужчина знакомился в соцсетях, рассказывал историю о том, что остался один после гибели жены и ребенка в автокатастрофе, живет в Москве, но обязательно приедет в Омск, чтобы встретиться с новой дамой сердца.
В качестве доверительного романтического жеста осетинец присылал дамам якобы свои интимные фотографии, которые на самом деле скачивал в Интернете. В ответ он просил взаимного жеста. После того, как дамы соглашались и отправляли фотографии, вся романтика заканчивалась. Получив рычаг для шантажа, «ухажер» принимался угрожать, что распространит фотографии по подписчикам женщин в социальных сетях, а также разместит на других интернет-ресурсах.
Полицейские установили его личность и местонахождение, несмотря на предпринятые мужчиной меры для сокрытия настоящих персональных данных. Вину в преступлениях он признал полностью и вернул омичкам деньги. Сейчас уголовное дело передано в суд, грозит «романтику» до 4 лет тюремного заключения.