Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа

В качестве доверительного романтического жеста осетинец присылал дамам якобы свои интимные фотографии, которые на самом деле скачивал в Интернете. В ответ он просил взаимного жеста. После того, как дамы соглашались и отправляли фотографии, вся романтика заканчивалась. Получив рычаг для шантажа, «ухажер» принимался угрожать, что распространит фотографии по подписчикам женщин в социальных сетях, а также разместит на других интернет-ресурсах.