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Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Две омички пострадали от действий одного и того же «возлюбленного» в соцсетях

Две женщины из Омска напоролись в социальных сетях на «ухажера». Мужчина просил у дам интимные фото, а когда получал желаемое, принимался вымогать деньги.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об уголовном деле на жителя республики Северная Осетия — Алания. От преступлений осетинца пострадали две омички. Одной пострадавшей 46 лет, а другой — 58.

Мужчина вымогал у дам деньги под угрозой распространения их интимных фотографий. Одна омичка перевела «ухажеру» 50 тыс. рублей, другая — 20 тыс. рублей. Начиналось все вполне романтично. Мужчина знакомился в соцсетях, рассказывал историю о том, что остался один после гибели жены и ребенка в автокатастрофе, живет в Москве, но обязательно приедет в Омск, чтобы встретиться с новой дамой сердца.

В качестве доверительного романтического жеста осетинец присылал дамам якобы свои интимные фотографии, которые на самом деле скачивал в Интернете. В ответ он просил взаимного жеста. После того, как дамы соглашались и отправляли фотографии, вся романтика заканчивалась. Получив рычаг для шантажа, «ухажер» принимался угрожать, что распространит фотографии по подписчикам женщин в социальных сетях, а также разместит на других интернет-ресурсах.

Полицейские установили его личность и местонахождение, несмотря на предпринятые мужчиной меры для сокрытия настоящих персональных данных. Вину в преступлениях он признал полностью и вернул омичкам деньги. Сейчас уголовное дело передано в суд, грозит «романтику» до 4 лет тюремного заключения.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Полиция#Уголовное дело#Новости#Соцсети#Шантаж#Вымогательство
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