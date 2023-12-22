Пьяный житель Омской области напал на полицейских с ножом и попал под суд

Установлено, что в июле полицейские остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Он согласился пройти проверку алкотестером, после которой стало ясно, что водитель действительно нетрезв. Кроме того, инспекторы ДПС выяснили, что мужчина не имеет право управлять автомобилем, так как раньше привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения алкотестера.