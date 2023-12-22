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Суд наказал жителя Омской области за нападение на полицейских с ножом

Пьяный житель Омской области напал на полицейских с ножом и попал под суд

22 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI

Суд наказал жителя Омской области за нападение на полицейских с ножом

Нетрезвый мужчина напал на сотрудников полиции во время составления протокола.

Установлено, что в июле полицейские остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Он согласился пройти проверку алкотестером, после которой стало ясно, что водитель действительно нетрезв. Кроме того, инспекторы ДПС выяснили, что мужчина не имеет право управлять автомобилем, так как раньше привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения алкотестера.

Когда полицейские составляли протокол, пьяный мужчина достал нож и направился в сторону сотрудников. Они требовали его остановиться, но нарушитель не реагировал. После чего один из инспекторов выстрелил в воздух, а его коллеги задержали водителя.

Тарский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Нападение#Наказание#Новости#Нападающий#Уголовное#Анастасия Баянова
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