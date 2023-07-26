Мужчина напал на женщину-врача из-за отказа принять его дочь вне очереди

25 июля этот мужчина пришел в детскую городскую больницу со своей дочерью. Он попытался провести девочку к ЛОР-врачу без ожидания своей очереди. Однако врач в то время занималась другим пациентом и вежливо попросила гражданина подождать своей очереди, пишет Общественная служба новостей.