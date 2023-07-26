Мужчина напал на женщину-врача из-за отказа принять его дочь вне очереди

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
25 июля этот мужчина пришел в детскую городскую больницу со своей дочерью. Он попытался провести девочку к ЛОР-врачу без ожидания своей очереди. Однако врач в то время занималась другим пациентом и вежливо попросила гражданина подождать своей очереди, пишет Общественная служба новостей.
Не согласившись с таким ответом, мужчина атаковал врача, используя амбулатурную карту в качестве оружия. Затем он вышел в коридор и заблокировал дверь, чтобы не позволить врачу выйти. После краткой задержки, он вернулся в кабинет и толкнул доктора.
Врач сообщила, что у дочери мужчины была серная пробка в ушах, что не является срочной медицинской проблемой.
Сотрудники медучреждения вызвали полицию.