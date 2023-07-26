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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Мужчина напал на женщину-врача из-за отказа принять его дочь вне очереди

26 июля 2023, 09:21
Согласно информации, распространенной через Telegram-канал «Альметьевск 1», в жилом районе Альметьевска произошел инцидент, связанный с женщиной-врачом, которую атаковал россиянин из-за отказа принять его ребенка вне очереди.

25 июля этот мужчина пришел в детскую городскую больницу со своей дочерью. Он попытался провести девочку к ЛОР-врачу без ожидания своей очереди. Однако врач в то время занималась другим пациентом и вежливо попросила гражданина подождать своей очереди, пишет Общественная служба новостей.

Не согласившись с таким ответом, мужчина атаковал врача, используя амбулатурную карту в качестве оружия. Затем он вышел в коридор и заблокировал дверь, чтобы не позволить врачу выйти. После краткой задержки, он вернулся в кабинет и толкнул доктора.

Врач сообщила, что у дочери мужчины была серная пробка в ушах, что не является срочной медицинской проблемой.

Сотрудники медучреждения вызвали полицию.

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