Ради выпивки и денег. Омичу, забившему бабушку кирпичом, запросили 17 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Омском областном суде прошло заседание по уголовному делу ранее судимого 32-лентнего жителя Азовского немецкого национального района. Его обвиняют в убийстве пенсионерки ради денег.
Это случилось в начале лета 2023 года. По версии следствия, мужчина в нетрезвом виде пришел в гости к пожилой знакомой и попросил у нее в долг. Женщина отказала ему, после чего житель села Сосновка взял кусок кирпича, который был в доме, и нанес множественные удары по голове хозяйки жилища. Известно, что пенсионерка в силу возраста и состояния здоровья не могла дать ему отпор (она передвигалась на ходунках).
Он забрал у нее из комода 135 555 тыс рублей и скрылся. Украденное злоумышленник потратил на выпивку и три сотовых телефона. Мужчина полностью признал вину, его заключили в СИЗО.
Стало известно, что гособвинитель запросил ему 17 лет заключения в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания ему предложено ограничение свободы на год и восемь месяцев. Кроме того, прокурор требует обязать его выплатить моральный вред и материальный ущерб в размере более 1,1 млн рублей племяннице погибшей.
В понедельник, 25 декабря, будет оглашен приговор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.