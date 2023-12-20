Ради выпивки и денег. Омичу, забившему бабушку кирпичом, запросили 17 лет тюрьмы

Это случилось в начале лета 2023 года. По версии следствия, мужчина в нетрезвом виде пришел в гости к пожилой знакомой и попросил у нее в долг. Женщина отказала ему, после чего житель села Сосновка взял кусок кирпича, который был в доме, и нанес множественные удары по голове хозяйки жилища. Известно, что пенсионерка в силу возраста и состояния здоровья не могла дать ему отпор (она передвигалась на ходунках).