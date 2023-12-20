Общее дело. Омичка, попросившая брата взять на себя вину за убийство, получила срок

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении жителей рабочего поселка Тевриз. Их обвинили в жестоком убийстве, совершенном с особой жестокостью. Оно произошло в апреле прошлого года.
Как установил суд, 49-летний А. Горев, 44-летняя А. Фомина и ее возлюбленный устроили пьяные посиделки ночью в Тевризе. В какой-то момент пара поругалась на почве ревности. Известно, что компания сидела на кухне. Женщина ударила ножом собутыльника в область шеи и паха, из-за чего тот вскоре скончался.
Потом она предложила своему брату Гореву перенести тело в другую комнату. Также нападавшая попросила взять вину за преступление на себя, на что родственник согласился. При этом потерпевший еще подавал признаки жизни. Позже мужчина взял тот же нож и не меньше семи раз ткнул в голову и тело некогда возлюбленного сестры.
Горев частично признал вину, а Фомина до последнего отрицала. Суд переквалифицировал действия брата агрессорши, причислив их к «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначили семь месяцев исправительных работ.
Фомину приговорили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина не согласилась с решением суда первой инстанции, однако поданная апелляционная жалоба в Омский облсуд не принесла результатов.