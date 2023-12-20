Общее дело. Омичка, попросившая брата взять на себя вину за убийство, получила срок

Потом она предложила своему брату Гореву перенести тело в другую комнату. Также нападавшая попросила взять вину за преступление на себя, на что родственник согласился. При этом потерпевший еще подавал признаки жизни. Позже мужчина взял тот же нож и не меньше семи раз ткнул в голову и тело некогда возлюбленного сестры.