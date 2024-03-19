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Собутыльники

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Март
Вечер не задался. В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера
Следователи уже составили примерный план того, как проходил последний вечер мужчины, а также выяснили, с кем он был.
19 марта, 10:28
Февраль
Душа в душу. Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож
Гость жил у знакомого мужчины в однокомнатной квартире вместе со своей пассией.
8 февраля, 11:15
Декабрь 2023
Общее дело. Омичка, попросившая брата взять на себя вину за убийство, получила срок
Мужчина решил помочь сестре, которая заколола возлюбленного ножом.
20 декабря 2023, 05:42
Гаражная расправа. Молодой омич нанес собутыльнику смертельный удар кувалдой
Подозреваемого задержали и изъяли вещественные доказательства.
6 декабря 2023, 07:45
Ноябрь 2023
Соперник поражен. В Омской области мужчина из ревности забил собутыльника колуном
Следователи осмотрели место происшествия и задержали подозреваемого.
13 ноября 2023, 10:02
Май 2023
Наглый угонщик. Омич украл авто и отправил владельцу видео из салона машины
Подозреваемый ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.
24 мая 2023, 10:23

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